Наслідки російського авіаудару 20 листопада по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару (ФОТО)
Російські загарбники вчора, 20 листопада, близько 22.00 завдали удару ФАБом по Шевченківському мікрорайону міста Запоріжжя.
П’ятеро людей загинули. Про це сьогодні, 21 листопада, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них — 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані, — зазначив Федоров.
Авіаударом також пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.
Служби працюють від ночі. Комунальники одразу почали закривати вікна, ремонтувати балконні двері, усувати наслідки вибухової хвилі, — розповів Федоров. — Були розгорнуті Пункти незламності, куди зверталися мешканці. Там люди могли отримати необхідну підтримку.