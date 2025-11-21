Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару 20 листопада по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі зросла кількість жертв російського авіаудару (ФОТО)

21 лис 2025, 10:12
999

Російські загарбники вчора, 20 листопада, близько 22.00 завдали удару ФАБом по Шевченківському мікрорайону міста Запоріжжя.

П’ятеро людей загинули. Про це сьогодні, 21 листопада, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ще п’ятеро людей перебувають у лікарні, серед них — 17-річна дитина. Один поранений в тяжкому стані, — зазначив Федоров.

Авіаударом також пошкоджено торгівельні ряди, магазини, багатоповерхівки. Є будинки, які постраждали вже втретє.

Служби працюють від ночі. Комунальники одразу почали закривати вікна, ремонтувати балконні двері, усувати наслідки вибухової хвилі, — розповів Федоров. — Були розгорнуті Пункти незламності, куди зверталися мешканці. Там люди могли отримати необхідну підтримку.

Наслідки російського авіаудару 20 листопада по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів