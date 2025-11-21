ВСУ за час уничтожили взвод оккупантов на Днепропетровщине. Фото:

https://racurs.ua/n210452-vsu-za-chas-unichtojili-vzvod-okkupantov-na-dnepropetrovschine-video.html

Ракурс

ЗСУ знадобилася лише година часу для знищення ворожого підрозділу на Дніпропетровщині.

Днями у районі села Олексіївка противник, скориставшись туманом, намагався штурмувати українські позиції. У бій ринулися близько 30 росіян на п’яти машинах. Протистояли загарбникам бійці 214-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 67-ї окремої механізованої бригади та 92-ї окремої штурмової бригади. Про це пише «Мілітарний».

У ворожій колоні були вантажівки, легкові авто та багі, які рухалися під прикриттям туману. Однак українські захисники мали засоби, що дозволяли бачити росіян крізь туман.

По окупантах вдарили з артилерії та спрямували ударні безпілотники. Таким чином штурмова група РФ була знищена.

Нагадаємо, 21 листопада ДПСУ поінформувала, що на Південно-Слобожанському напрямку прикордонники уразили ворожий танк, знищили антени зв’язку, декілька автівок, міномет окупантів та екскаватор, який ворог використовував для зведення фортифікацій.

Джерело: «Мілітарний»