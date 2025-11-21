На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники-дронарі підрозділу РУБпАК «Фурія» бригади «Гарт» уразили ворожий танк, знищили антени зв’язку, декілька автівок, міномет окупантів та екскаватор, який противник використовував для зведення фортифікацій,

Відповідне відео сьогодні, 21 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

⁠Усілякі «буханки» для нас — це звична ціль, — зазначають військові. — Б'ємо їх регулярно. А от міномет — це вже серйозніше. Було приємно його виявити та знищити. Більше не стрілятиме по наших позиціях.