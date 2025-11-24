Новости
В Украине установлены новые температурные рекорды, фото:

Погода в Украине установила новые температурные рекорды (КАРТА)

24 ноя 2025, 17:51
В Україні протягом 21−23 листопада погода встановила нові історичні температурні рекорди у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру.

Зокрема, 21 листопада зафіксовано:

  • 16.0 °С у Кропивницькому;
  • 13,0 °С у Полтаві;
  • 18,2 °С у Миколаєві;
  • 18,7 °С у Херсоні.

22 листопада:

  • 15,5 °С у Дніпрі
  • 16,8 °С у Кропивницькому;
  • 19,4 °С у Миколаєві;
  • 15,3 °С у Полтаві;
  • 12,8 °С у Сумах;
  • 20,8 °С у Херсоні.

23 листопада:

  • 14,5 °С у Дніпрі;
  • 15,6 °С у Запоріжжі;
  • 13,2 °С у Кропивницькому;
  • 17,2 °С у Миколаєві;
  • 12,2 °С у Полтаві;
  • 24,0 °С у Сімферополі;
  • 12,2 °С у Харкові;
  • 18,5 °С у Херсоні.

Источник: Ракурс


