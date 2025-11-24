Читайте также
В Україні протягом 21−23 листопада погода встановила нові історичні температурні рекорди у низці регіонів.
Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру.
Зокрема, 21 листопада зафіксовано:
- 16.0 °С у Кропивницькому;
- 13,0 °С у Полтаві;
- 18,2 °С у Миколаєві;
- 18,7 °С у Херсоні.
22 листопада:
- 15,5 °С у Дніпрі
- 16,8 °С у Кропивницькому;
- 19,4 °С у Миколаєві;
- 15,3 °С у Полтаві;
- 12,8 °С у Сумах;
- 20,8 °С у Херсоні.
23 листопада:
- 14,5 °С у Дніпрі;
- 15,6 °С у Запоріжжі;
- 13,2 °С у Кропивницькому;
- 17,2 °С у Миколаєві;
- 12,2 °С у Полтаві;
- 24,0 °С у Сімферополі;
- 12,2 °С у Харкові;
- 18,5 °С у Херсоні.