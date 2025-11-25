Новости
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки на Одесскую область 25 ноября, фото: ГСЧС

Шесть человек пострадали в результате российской атаки на Одесскую область (ФОТО)

25 ноя 2025, 11:16
Російські загарбники ввечері та вночі здійснили чергову повітряну атаку на Одещину.

Про це сьогодні, 25 листопада, вранці повідомили прес-служба ДСНС та Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок ворожих атак:

  • постраждали шестеро людей, серед них — двоє 13-річних хлопчиків, дві 24-річні молоді жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки;
  • виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури;
  • пошкоджено дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, — зазначили у ДСНС.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російської повітряної атаки на Одещині 25 листопада, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


