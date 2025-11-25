Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты осуществили массированную воздушную атаку по Киеву, инфографика: Воздушные силы

22 ракеты и 464 БПЛА атаковали Украину в ночь на 25 ноября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

25 ноя 2025, 10:50
999

Російські загарбники в ніч на 25 листопада (з 18.00 24 листопада) здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України.

Ворог застосував ударні БПЛА, а також ракети повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу — 22 ракет та 464 БПЛА різних типів:

  • 464 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків російських Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Близько 250 із цих БПЛА — «шахеди»;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська область РФ);
  • сім крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків — Курська область РФ);
  • вісм крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • три балістичні ракети «Іскандер-М» (район пуску — Брянська область РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

438 ворожих БПЛА типу «Shahed», Гербера (безпілотники інших типів);

  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • п’ять крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • п’ять крилатих ракет «Калібр»;
  • три балістичні ракети «Іскандер-М».

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях, — зазначили в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров