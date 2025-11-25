Рашисти здійснили масовану повітряну атаку по Києву, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на 25 листопада (з 18.00 24 листопада) здійснили чергову масовану комбіновану повітряну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України.

Ворог застосував ударні БПЛА, а також ракети повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу — 22 ракет та 464 БПЛА різних типів:

464 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків російських Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Близько 250 із цих БПЛА — «шахеди»;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська область РФ);

сім крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків — Курська область РФ);

вісм крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

три балістичні ракети «Іскандер-М» (район пуску — Брянська область РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

438 ворожих БПЛА типу «Shahed», Гербера (безпілотники інших типів);

одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

п’ять крилатих ракет «Іскандер-К»;

п’ять крилатих ракет «Калібр»;

три балістичні ракети «Іскандер-М».