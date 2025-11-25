Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Одещині 25 листопада, фото: ДСНС

Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Одещину (ФОТО)

25 лис 2025, 11:16
999

Російські загарбники ввечері та вночі здійснили чергову повітряну атаку на Одещину.

Про це сьогодні, 25 листопада, вранці повідомили прес-служба ДСНС та Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок ворожих атак:

  • постраждали шестеро людей, серед них — двоє 13-річних хлопчиків, дві 24-річні молоді жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки;
  • виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури;
  • пошкоджено дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, — зазначили у ДСНС.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російської повітряної атаки на Одещині 25 листопада, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів