Американська влада заявила про значний прогрес у мирній угоді.

За останній тиждень Сполучені Штати Америки досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди. До переговорів також залучено Україну та Російську Федерацію. Однак ще потрібно вирішити кілька «делікатних, але не нездоланних деталей». Про це спікер Білого дому Керолайн Левітт 25 листопада написала у соцмережі Х.

Є кілька дражливих, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами, — йдеться у повідомленні.

Тим часом в Абу-Дабі тривають переговори України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Видання Axios із посиланням на джерела пише, що українську делегацію очолює керівник ГУР МО Кирило Буданов і ця команда веде переговори з американською та російською делегаціями.

Прес-секретар міністра армії США Джефф Толберт заявив, що вчора ввечері та весь сьогоднішній день спецпосланець президента США Ден Дрісколл та його команда вели переговори з російською делегацією щодо досягнення міцного миру в Україні. Спікер наголосив, що «переговори йдуть добре, і ми залишаємося оптимістичними».

Нагадаємо, раніше США оголосили про створення мирного плану з 28 пунктів і представили його українській владі у Києві. А 23 листопада Україна та США у Женеві підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Американські ЗМІ повідомили, що Київ погодився на американський мирний план. Зазначалося, що українська сторона дала згоду на обмеження чисельності ЗСУ до 800 тис. військових. Невирішеними питаннями залишаються території та гарантії безпеки для України.

