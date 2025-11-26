Последствия обстрелов. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n210510-rf-nanesla-po-zaporoju-11-aviaudarov-postradali-18-chelovek.html

Ракурс

Армія Російської Федерації у ніч на 26 листопада масовано атакувала Запоріжжя ударними дронами.

По місту окупанти завдали 11 ударів. У трьох районах обласного центру пошкоджена 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору. Також понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу постраждали 19 осіб — 12 жінок та шестеро чоловіків. Усім постраждалим лікарі надають необхідну медичну допомогу. Госпіталізувати довелося 12 поранених.

Загалом 19 людей було поранено внаслідок атаки ворога на Запоріжжя та Запорізький район.

В ОВА наголосили, що упродовж доби окупанти завдали 771 удар по 21 населеному пункту Запорізької області.

У ДСНС поінформували також про пошкодження автозаправку, магазин та кількох автомобілів. У різних районах міста виникли пожежі. Наразі рятувальники ліквідують загоряння та проводять пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 25 листопада російські окупанти завдала ударів по Дніпропетровській області. У Дніпрі через обстріли поранення отримали 21-річна жінка та її чотирирічна донька. У Піщанській громаді Самарівського району окупанти травмували жінку 1957 року народження, а в Нікополі внаслідок обстрілів постраждали двоє 56-річних чоловіків.