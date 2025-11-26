Умерова опросили у НАБУ по делу о бэк-офисе

Рустем Умеров, фото: Офис президента

Секретаря РНБО Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційному бюро як свідка у справі про бек-офіс, організований Тимуром Міндічем.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомило видання «Українська правда» з посиланням на коментар прес-служби секретаря РНБО.

Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча, — розповіли у прес-службі. — Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства.

Зазначається, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада. Інших деталей не повідомляється.

Джерело: «Українська правда»