В Украине продолжают применять отключение электроэнергии, фото:

https://racurs.ua/n210529-otklucheniya-elektroenergii-27-noyabrya-budut-primenyat-vo-vseh-regionah-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 27 листопада, в усіх регіонах застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.