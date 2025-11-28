Давид Арахамия, фото: «Википедия»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на рішення президента України Володимира Зеленського звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Ми, як команда Президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні, — наголосив він у повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі.

За словами Арахамії, Зеленський «чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України».