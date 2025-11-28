«Слуга народа» поддерживает решение об увольнении Ермака — Арахамияhttps://racurs.ua/n210587-sluga-naroda-podderjivaet-reshenie-ob-uvolnenii-ermaka-arahamiya.htmlРакурс
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на рішення президента України Володимира Зеленського звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака.
Ми, як команда Президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні, — наголосив він у повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі.
За словами Арахамії, Зеленський «чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України».
Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця, — наголосив Арахамія. — Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. І він, як лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини.