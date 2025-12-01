Сотрудник компании-производителя ракет «Фламинго» погиб во время российской атаки на Вышгород.

Последствия российской атаки на Вышгород 30 ноября, фото: Денис Штиллерман

Внаслідок російської атаки на Вишгород вчора, 30 листопада, у своєму будинку загинув співробітник оборонної компанії Fire Point, котра виготовляє дрони та ракети «Фламінго».

Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

Під час атаки на Вишгород росіяни вбили нашого колегу. Його сім’я у важкому стані в лікарні, — зазначив він.

Це щастя росіян, що ми, на відміну від них, не б'ємо у відповідь по їхніх житлових будинках за щоденні обстріли наших мирних міст. Бо ми прекрасно знаємо, де живе багато наших ворогів разом із їхніми сім’ями. Ми маємо під корінь знищити російську імперію, — додав Штілерман.

Рашисти в ніч на 30 листопада здійснили чергову масовану повітряну атаку по Київщині. У Київській ОВА повідомляли, що у Вишгороді загинула одна людина — 47-річний чоловік. Поранено 19 людей, серед них — чотири дитини. 11 постраждалих було госпіталізовано, серед них двоє дітей.