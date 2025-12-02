Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Лиманському напрямку українські військові з 66-ї ОМБр знищили мотоциклетну групу противника.

Відповідне відео сьогодні, 2 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Користуючись непроглядним туманом, російська штурмова група на мотоциклах спробувала прорватися крізь наші бойові порядки. Але танкісти 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго розкусили плани ворога й зуміли його перехитрити, — вказано в описі відео.

Зазначається, що так само використовуючи погодні умови, інженери танкового батальйону попередньо встановили мінні загородження, а згодом під прикриттям дронів прийняли бій, в результаті якого усю ворожу групу з восьми штурмовиків та чотирьох мотоциклів було знищено.