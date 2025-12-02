Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Штурмову групу росіян на мотоциклах знищили на Лиманському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210638-shturmovu-grupu-rosiyan-na-motocyklah-znyschyly-na-lymanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Лиманському напрямку українські військові з 66-ї ОМБр знищили мотоциклетну групу противника.
Відповідне відео сьогодні, 2 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Користуючись непроглядним туманом, російська штурмова група на мотоциклах спробувала прорватися крізь наші бойові порядки. Але танкісти 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго розкусили плани ворога й зуміли його перехитрити, — вказано в описі відео.
Зазначається, що так само використовуючи погодні умови, інженери танкового батальйону попередньо встановили мінні загородження, а згодом під прикриттям дронів прийняли бій, в результаті якого усю ворожу групу з восьми штурмовиків та чотирьох мотоциклів було знищено.
Сучасні умови війни вимагають від наших танкістів виступати в абсолютно нетиповій для себе ролі на полі бою, — зазначають у бригаді.