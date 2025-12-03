Рашисты потеряли за сутки 1200 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 176 тис. 230 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 200 осіб. Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 393 танки;

23 тис. 682 бойові броньовані машини;

34 тис. 780 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 555 одиниць РСЗВ;

1 тис. 253 одиниці засобів ППО;

430 літаків;

347 гелікоптерів;

86 тис. 231 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 24 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

68 тис. 688 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 12 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 боєзіткнення.

Вчора ворог завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 тис. 787 обстрілів, зокрема 50 — із РСЗВ, та задіяв 4 тис. 406 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області;

Покровське, Михайло-Заводське, Данилівка Дніпропетровської області;

Ясногірка Донецької області;

Добропілля, Новояковлівка, Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.