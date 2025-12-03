Російські загарбники за добу втратили 1,2 тис. осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n210648-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-2-tys-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 176 тис. 230 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 200 осіб. Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 393 танки;
- 23 тис. 682 бойові броньовані машини;
- 34 тис. 780 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 555 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
- 430 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 86 тис. 231 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 24 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 68 тис. 688 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 12 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 боєзіткнення.
Вчора ворог завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 тис. 787 обстрілів, зокрема 50 — із РСЗВ, та задіяв 4 тис. 406 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів:
- Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області;
- Покровське, Михайло-Заводське, Данилівка Дніпропетровської області;
- Ясногірка Донецької області;
- Добропілля, Новояковлівка, Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.