В ноябре произошло рекордное количество боевых столкновений
На фронті у листопаді відбулася рекордна кількість бойових зіткнень.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Упродовж осені інтенсивність бойових дій зросла. У листопаді кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила середньомісячні показники цього року, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що, за даними Генштабу ЗСУ, за 30 днів листопада було зафіксовано 5 тис. 990 боєзіткнень.
Найгарячішою добою наразі є 28 листопада — було зафіксовано 311 боєзіткнень із ворогом, — розповіли у Міноборони.
Протягом листопада російські загарбники завдали понад 1,6 тис. авіаційних ударів, а також здійснили близько 128 тис. обстрілів, зокрема понад 3,2 тис. — із реактивних систем залпового вогню.
