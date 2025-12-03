В ноябре произошло рекордное количество боевых столкновений, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n210656-rekordnoe-kolichestvo-boevyh-stolknoveniy-proizoshlo-v-noyabre-minoborony.html

Ракурс

На фронті у листопаді відбулася рекордна кількість бойових зіткнень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Упродовж осені інтенсивність бойових дій зросла. У листопаді кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила середньомісячні показники цього року, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що, за даними Генштабу ЗСУ, за 30 днів листопада було зафіксовано 5 тис. 990 боєзіткнень.

Найгарячішою добою наразі є 28 листопада — було зафіксовано 311 боєзіткнень із ворогом, — розповіли у Міноборони.

Протягом листопада російські загарбники завдали понад 1,6 тис. авіаційних ударів, а також здійснили близько 128 тис. обстрілів, зокрема понад 3,2 тис. — із реактивних систем залпового вогню.