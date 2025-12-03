Ракурсhttps://racurs.ua/
Два озера пересохли в Северодонецке, фото: SD.UA
В Северодонецке за три года оккупации пересохли два озера — ОВА
На території Сіверськодонецька Луганської області за 3,5 роки окупації зміліли два озера.
Про це сьогодні, 3 грудня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Попри чисельні звернення, загарбники просто не втручалися і спостерігали, доки водойми повністю висохнуть і проблема зникне, — вказано в повідомленні.
Одне з них до сьогодні, за законодавством рф, навіть не перебуває на балансі міста або іншого населеного пункту. Тобто, його знищення є цілеспрямованим, — додали в ОВА.
Крім того, росіяни вирішили не реалізовувати дороговартісні проєкти, аби забезпечити питною водою жителів окупованих Антрацита і Хрустального, де вода в кранах відсутня ще з літа через обміління водосховища.
Втім, будувати багатокілометрові водогони для порятунку десятків тисяч осіб загарбники не збираються. Замість питної містянам запропонують воду із законсервованих шахт. Та навіть її обсягів не вистачить для цілодобової подачі. Тож, краще, що очікує жителів цих населених пунктів — погодинні графіки та вода незрозумілої якості, — наголошують в ОВА.