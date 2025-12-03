Два озера зміліли в Сіверськодонецьку, фото:

На території Сіверськодонецька Луганської області за 3,5 роки окупації зміліли два озера.

Про це сьогодні, 3 грудня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Попри чисельні звернення, загарбники просто не втручалися і спостерігали, доки водойми повністю висохнуть і проблема зникне, — вказано в повідомленні.

Одне з них до сьогодні, за законодавством рф, навіть не перебуває на балансі міста або іншого населеного пункту. Тобто, його знищення є цілеспрямованим, — додали в ОВА.

Крім того, росіяни вирішили не реалізовувати дороговартісні проєкти, аби забезпечити питною водою жителів окупованих Антрацита і Хрустального, де вода в кранах відсутня ще з літа через обміління водосховища.