В Харькове прогремел взрыв — повреждены автомобили, погиб человек

В Шевченковском районе Харькова прогремел взрыв, фото: Wikimapia

Ракурс

Вибух пролунав сьогодні, 3 грудня, вдень у Шевченківському районі Харкова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов."За попередніми даними, пошкоджено 3 автомобілі. Також сталося займання 4 гаражів. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі", — розповів він.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що під завалами на місці вибуху у Шевченківському районі було виявлено тіло однієї загиблої людини.

Також повідомлялося про двох постраждалих, їм надають необхідну допомогу.

Наразі уточнюється, чи є ще люди під завалами.

Причину вибуху наразі не повідомляють.