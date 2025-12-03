РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу, много разрушений. Фото:

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Криму Рогу.

У середу, 3 грудня, загарбники атакували місто балістичною ракетою, попередньо «Ісканджером». Було влучання в адміністративну будівлю. Наразі відомо про трьох постраждалих — трирічну дівчинку, 28-річну та 87-річну жінки. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Facebook.

Зазначається, що пенсіонерку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Дівчинка та молода жінка дістали не важкі травми. Після отримання медичної допомоги вони лікуватимуться вдома.

Попередньо відомо про пошкодження понад 10 багатоповерхівок та близько 20 будинків приватного сектору. Також ушкоджень зазнала школа, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі. Наразі на місці обстрілу працюють усі оперативні та комунальні служби. Задіяно два десятки одиниць техніки. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на місці обстрілу.

Влада розгорнула штаб допомоги людям із постраждалих будинків. Там містянам дадуть необхідні на перший час матеріали — плівку, ОСБ та інші. Також там можна написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

Штаб працюватиме всю ніч і завтра весь день, а якщо знадобиться — то й надалі. Допомога буде надана всім, кому вона потрібна, — наголосив Вілкул.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня російські загарбники вдарили безпілотниками по Тернівці Павлоградського району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще троє людей постраждали і були госпіталізовані.