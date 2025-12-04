Последствия удара русских дронов на Черниговщине, фото: Черниговская ОВА

У місті Городня Чернігівської області внаслідок ударів російських дронів поранені цивільних чоловіків 54 і 33 років — працівники місцевого деревообробного підприємства.

Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що одного з поранених у вкрай важкому стані госпіталізують в обласну лікарню. Інший пацієнт перебуває під наглядом лікарів у Городні.

Також є руйнування — пошкоджений склад і техніка.

Крім того, ворог завдав удару по одному із сіл у передмісті Чернігова. Пошкоджене житло.