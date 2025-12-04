Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара русских дронов на Черниговщине, фото: Черниговская ОВА
У місті Городня Чернігівської області внаслідок ударів російських дронів поранені цивільних чоловіків 54 і 33 років — працівники місцевого деревообробного підприємства.
Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Зазначається, що одного з поранених у вкрай важкому стані госпіталізують в обласну лікарню. Інший пацієнт перебуває під наглядом лікарів у Городні.
Також є руйнування — пошкоджений склад і техніка.
Крім того, ворог завдав удару по одному із сіл у передмісті Чернігова. Пошкоджене житло.