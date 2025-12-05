В Полтавской области местный житель взорвал боеприпас возле автомобиля с двумя женщинами, фото: «Полтавщина»

На Полтавщині сьогодні, 5 грудня, вранці в одному із сіл Кременчуцького району пролунав вибух, внаслідок якого постраждали дві жінки.

Про це повідомила прес-служба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець підірвав боєприпас біля автомобіля, в якому перебували жінки 1977 та 1994 років народження. Постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні, — розповіли у поліції.

Зазначається, що поліція вже затримала чоловіка, причетного до вибуху.

Після вчинення злочину чоловік залишив місце події, проте завдяки спеціальним поліцейським заходам його оперативно встановили та затримали в іншому населеному пункті, — розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

На місці події тривають невідкладні слідчі дії. Встановлюються обставини інциденту та походження боєприпасу.