Управление государственной охраны Украины заказало люксовых бусов на 52 млн грн. Фото:

https://racurs.ua/n210736-ugo-nakupilo-luksovyh-minivenov-volkswagen-po-3-5-mln-grn-za-shtuku.html

Ракурс

УДО придбало люксові мікроавтобуси Volkswagen.

Управління державної охорони України 28 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Автомобільний дім Атлант» легкових автомобілів на 52,00 млн грн. Відповідна інформація знаходиться у системі «Прозорро». Про це 8 грудня пишуть «Наші гроші».

Мова йде про 15 автомобілів спеціалізованого призначення СКС-VWCV-ПС виробництва ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на базі німецького мінівена Volkswagen T7 Caravelle 2025 року випуску кольору «чорний металік». Технічні характеристики вказують на найдорожчу комплектацію Volkswagen T7 Caravelle Premium Long 4Motion.

Кожне таке авто коштує 3,47 млн грн. На кожен з бусів надається гарантія роки або 120 тис км пробігу. На спеціалізоване обладнання надається додаткова гарантів строком на шість місяців.

Цей «Фольксваген» оснащений дизельним двигуном об'ємом 2 л і потужністю 125 кВт (тобто 170 к. с.), автоматичною коробкою передач, різними системами безпеки (зокрема розпізнавання пішоходів і велосипедистів та втоми водія), фронтальними та боковими подушками безпеки для водія та переднього пасажира. Сидіння в салоні оздоблені шкірою, а комфорту водію та пасажирам нададуть круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, цифрова панель приладів, зсувні двері ліворуч і праворуч з електродоводчиком тощо.

Машину оснащено й спеціалізованим обладнанням — сигнально-гучномовним пристроєм, проблисковими маяками та радіопідготовкою.

Зазначається, що фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Нагадаємо, у липні Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України планував закупити легкових автомобілів на майже 18 млн грн. Спецслужба хотіла закупити шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску. Кожен з цих автомобілів вартував на той час 3 млн грн.

Джерело: «Наші гроші»