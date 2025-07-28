Держспецзв’язку вирішило замовити позашляховики Toyota по 3 млн грн. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208148-derjspeczv-yazku-vyrishylo-zamovyty-pozashlyahovyky-toyota-po-3-mln-grn.html

Ракурс

Держспецзв’язку замовляє люксові авто на майже 18 млн грн.

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ «Сервісний центр «Діамант» про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Майбутня угода передбачає, що до 15 жовтня буде поставлено шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску. Кожен з цих автомобілів вартує 3 млн грн.

Зазначаються, що під капотом у цих джипів бензинові двигуни екологічного класу Євро 6 об'ємом 2,4 л і потужністю 282 к. с. Машини обладнані автоматичною коробкою передач, фронтальними та боковими подушками безпеки для водія та переднього пасажира, колінними подушками безпеки водія, задніми та передніми шторками безпеки.

Також ці «Тойоти» оснащені різними системами безпеки, зокрема моніторингу «сліпих» зон, а також передніми та задніми сенсорами паркування, камерою заднього огляду, системою камер кругового огляду, круїз-контролем, клімат-контролем. Сидіння в салоні з підігрівом та оздоблені шкірою.

Технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Land Cruiser Prado Premium, яку салони зараз продають по 2,81 млн грн без додаткового і спеціалізованого обладнання, — пишуть журналісти.

«Наші гроші» пишуть, що «Сервісний центр «Діамант» Павла Волкова є офіційним дилером компанії Toyota.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань приїхали на обшуки до родини Віталія Шабуніна на спецавтомобілі Hyundai Staria. А за кілька днів до цього ДБР за результатами тендеру уклало угоду на постачання чотирьох Hyundai Staria на суму 8,65 млн грн.

Джерело: «Наші гроші»