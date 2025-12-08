Александр Сырский заявил о неудовлетворительном состоянии безопасности в некоторых учебных центрах. Фото:

https://racurs.ua/n210739-syrskiy-zayavil-o-neudovletvoritelnom-sostoyanii-bezopasnosti-v-nekotoryh-uchebnyh-centrah.html

Ракурс

Стан забезпечення безпеки у деяких військових навчальних центрах ЗСУ незадовільний.

Питання будівництва й оснащення укриттів у навчальних центрах потребують прискорення та невідкладних організаційних рішень. Вже віддані необхідні розпорядження для розв’язання проблемних питань. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 грудня повідомив у Telegram.

За словами генерала, навчальні центри та місця підготовки військових продовжують відсувати далі від фронту. За полігонами в центрі та на заході держави закріплюють армійські корпуси.

Сирський поінформував, що строк базової загальновійськової підготовки (БЗВП) вже збільшили до 51 дня. Також існує фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах.

Головком окремо відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, бо саме в цей період відбувається значна кількість самовільного залишення частин.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють українські полігони та навчальні центри. Зокрема, 16 жовтня, ворог двома балістичними ракетами вдарив по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, який розташований у тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Були загиблі та поранені.

24 вересня РФ двома балістичними ракетами «Іскандер» атакувала навчальний підрозділ Сухопутних військ у Гончарівському на Чернігівщині.