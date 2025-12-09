ЕС отреагировал на заявление Дональда Трампа о необходимости выборов в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n210776-evrosouz-otreagiroval-na-zayavlenie-trampa-o-neobhodimosti-vyborov-v-ukraine.html

Ракурс

ЄС відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про необхідність виборів в Україні.

Наступні вибори українського президента відбудуться тоді, коли дозволять обставини. Відповідне рішення у будь-якому разі має ухвалювати народ України. Так 9 грудня на слова Трампа відреагувала представник Європейської комісії Аніта Гіппер на брифінгу у Брюсселі, передає прес-служба ЄК.

Посадовець зазначила, що раніше Єврокомісія неодноразово звертала увагу на це питання, оскільки з початку війни Україна «переживає виняткові часи».

Росія зараз веде агресивну війну проти України. Президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають проводитися тоді, коли умови дозволять це зробити, — розповіла Гіппер.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп інтерв’ю Politico заявив, що в Україні «настав час» провести вибори, бо «їх давно вже не було». Він припустив, що на цих виборах міг би перемогти чинний президент Володимир Зеленський.

Американський лідер додав, що українська влада зараз «використовує війну, щоб не проводити вибори, але український народ повинен мати таку можливість».