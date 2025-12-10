В Киеве нашли мертвым сына космонавта Леонида Каденюка. Фото:

https://racurs.ua/n210789-v-kieve-nashli-mertvym-syna-kosmonavta-kadenuka-smi.html

Ракурс

У Києві знайшли мертвим 41-річного Дмитра Каденюка.

Це — син першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Тіло Дмитра сьогодні, 10 грудня, знайшла його мати у квартирі на площі Лесі Українки. Про це повідомило видання «РБК-Україна» із посиланням на власні джерела.

Знайомі Каденюків розповіли, що тіло лежало біля вхідних дверей. На ньому були численні рани, а в руці — ніж.

Передсмертної записки у загиблого не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

Зазначається, що правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини інциденту.

Нагадаємо, тіло дитини віком один рік та три місяці знайшли в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі Одеси. Хлопчик та його старша на рік сестричка мешкали з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. Правоохоронці встановлюють обставини смерті.

Джерело: «РБК-Україна»