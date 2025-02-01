В Одесі у морозилці знайшли тіло однорічного хлопчика. Фото: поліція

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Тіло малолітнього хлопчика знайшли в морозильній камері в Одесі.

Тіло дитини віком один рік та три місяці знайшли в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі. Хлопчик та його старша на рік сестричка мешкали з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. Правоохоронці встановлюють обставини смерті. Про це 1 лютого повідомила Національна поліція.

Слідчі вже працюють з матір’ю і чоловіком. Дворічну дівчинку вилучили із сім’ї й вона тимчасово перебуватиме в лікарні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство малолітньої дитини.

Тіло хлопчика передали судово-медичній експертизі, яка й встановить остаточну причину смерті.

Нагадаємо, на Закарпатті троє осіб загинули внаслідок вибуху гранати. Під час застілля одна з жінок взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух.