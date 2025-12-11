Новости
Центр управления армии РФ в Самаре. Фото: АТЭШ

Партизаны разведали ключевые центры управления армии РФ в Самаре (ФОТО)

11 дек 2025, 17:25
999

Ключові центри управління армії РФ у Самарірозвідала українська агентура.

Було проведено розвідку комплексу військових частин, які є критично важливими центрами управління, зв’язку та розвідки всього Центрального військового округу Російської Федерації. Ці об'єкти причетні до командування російськими військами Сході України. Про це рух опору «АТЕШ» 11 грудня повідомив у Telegram.

Партизани вивчили інфраструктуру та функції 91-ї бригади управління (в/ч 59292), 1388-го командно-розвідувального центру та 234-го окремого радіобатальйону та підрозділу забезпечення. Встановлено точне розташування командних пунктів, антенних постів, сховищ техніки та місць дислокації особового складу.

В «АТЕШ» наголосили, що знищення цих вузлів у глибокому тилу Росії повністю паралізує зв’язок, управління військами та координацію всього Центрального військового округу. Ворог таким чином отримає колосального удару.

Усю зібрану інформацію партизани вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, у листопаді Українські партизани провели розвідку військових частин Збройних сил РФ під Санкт-Петербургом. Вони розвідали навчальний центр 33-ї бригади оперативного призначення, центр матеріально-технічного забезпечення) та мінно-торпедну базу ВМФ Росії.

Источник: Ракурс


