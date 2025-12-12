Ощутимое землетрясение зафиксировали в Украине. Фото:

Землетрус зафіксували в Україні у четвер, 11 грудня.

Підземні поштовхи відбулися вчора ввечері у Мельнице-Подільській громаді Чортківського району Тернопільської області. Вони сталися о 21.33. Магнітуда землетрусу склала 2,9 за шкалою Ріхтера, а його епіцентр знаходився на глибині 3 км. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Фахівці поінформували, що за класифікацією цей землетрус належить до категорії відчутних. Їх можуть помітити люди, однак вони зазвичай не несуть небезпеки.

Наразі повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в Україні періодично трапляються слабкі землетруси. Зокрема, 1 лютого цього року між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи тоді зафіксували на глибині 3 км. А в ніч на 16 лютого землетрус на Полтавщині магнітудою 3,1 було зафіксовано в районі села Браїлки.