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Вдруге за місяць на Полтавщині стався землетрус: цього разу магнітудою 3,1 бали
Вдруге за місяць на Полтавщині стався землетрусhttps://racurs.ua/ua/n204094-vdruge-za-misyac-na-poltavschyni-stavsya-zemletrus.htmlРакурс
У ніч на 16 лютого на Полтавщині стався землетрус.
О 00.48 Головним центром спеціального контролю зареєстровано підземні поштовхи в районі села Браїлки, Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних.
1 лютого між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи тоді зафіксували на глибині 3 км.