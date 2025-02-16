Вдруге за місяць на Полтавщині стався землетрус: цього разу магнітудою 3,1 бали

https://racurs.ua/ua/n204094-vdruge-za-misyac-na-poltavschyni-stavsya-zemletrus.html

Ракурс

У ніч на 16 лютого на Полтавщині стався землетрус.

О 00.48 Головним центром спеціального контролю зареєстровано підземні поштовхи в районі села Браїлки, Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних.

1 лютого між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи тоді зафіксували на глибині 3 км.