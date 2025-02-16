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Ракурс
Второй раз за месяц на Полтавщине произошло землетрясение

Второй раз за месяц на Полтавщине произошло землетрясение

16 фев 2025, 09:40
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У ніч на 16 лютого на Полтавщині стався землетрус.

О 00.48 Головним центром спеціального контролю зареєстровано підземні поштовхи в районі села Браїлки, Полтавського району Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних.

1 лютого між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи тоді зафіксували на глибині 3 км.

Источник: Ракурс


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