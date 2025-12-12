Новости
Ракурс
Армия РФ продвинулась возле Мирнограда в Донецкой области. Карта: DeepState

Армия РФ продвинулась возле Мирнограда в Донецкой области — DeepState

12 дек 2025, 11:26
Армія Російської Федерації має деякі нові успіхи на фронті за останню добу.

Окупанти змогли просунутися біля Мирнограда Донецької області. Крім того, ворог мав просування у Володимирівці, Паньківці та Новоекономічному, а також поблизу Софіївки. Про це український моніторинговий проект DeepState 12 грудня повідомив у Telegram.

Крім тогоексперти уточнили лінію зіткнення на шахті Капітальна.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що протягом 11 грудня на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту було зупинено 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

Нагадаємо, 9 грудня оперативне командування «Схід» інформувало, що армія Росії намагається просунутися у північну частину Покровська Донецької області. Противник здійснює спроби прорватися в місто, користуючись туманом та поганою видимістю. Попри це, в Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація окупантів в міській забудові.

Источник: Ракурс


