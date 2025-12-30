ВСУ атаковали место пусков дронов Shahed в Донецком аэропорту. Фото:

https://racurs.ua/n211178-vsu-atakovali-mesto-puskov-dronov-shahed-v-doneckom-aeroportu-video.html

Ракурс

ЗСУ атакували місце зберігання російських «Шахедів» на Донбасі.

У ніч на 30 грудня Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по місцю складування, спорядження та підготовки пусків російських дронів типу Shahed і «Герань» у Донецькому аеропорту. Про це командувач СБС Роберт Бровді повідомив у Telegram.

Зазначається, що українські БпЛА уразили логістичний хаб дронів, пункт передполітної підготовки та обслуговування дронів типу «Герань», «Шахед», «Гербера», центральний склад бойових частин для дронів, накопичувальний склад «Герберів», пункт зосередження особового складу і техперсонал ворога, що здійснює підготовку і технічне передпускове обслуговування дронів-камікадзе.

Зазначається, що розробку операції здійснили сили управління розвідки 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра» спільно з новоствореним центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, 13 листопада Сили безпілотних систем уразили в районі населеного пункту Кіровське в окупованому Криму уразили місце зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон».