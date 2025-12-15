Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
153 БПЛА атаковали Украину в ночь на 15 декабря (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n210871-153-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-15-dekabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 грудня (з 18.00 14 грудня) атакували Україун загалом 153 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них «шахеди»).
Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово та Шаталово, а також із Чауда і Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 17 ударних БПЛА на 10 локаціях.