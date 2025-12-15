Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 грудня (з 18.00 14 грудня) атакували Україун загалом 153 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 90 із них «шахеди»).

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово та Шаталово, а також із Чауда і Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00: