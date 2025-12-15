Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Силы обороны уничтожили рашистов, запускавших БПЛА «Молния» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210876-sily-oborony-unichtojili-rashistov-zapuskavshih-bpla-molniya-video.htmlРакурс
На Запоріжжі дронарі 108-ї Кодацької бригади територіальної оборони зафіксували та знищили російських операторів безпілотників, які здійснювали запуск БПЛА «Молнія». Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Оперативна перемога над заклятим ворогом. Росіяни залишились удобрювати чорнозем Запорізького краю, а ворожа пташка впала та загубилась у безкрайньому степу України, — вказано в описі відео.