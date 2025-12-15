Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

На Запоріжжі дронарі 108-ї Кодацької бригади територіальної оборони зафіксували та знищили російських операторів безпілотників, які здійснювали запуск БПЛА «Молнія». Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.