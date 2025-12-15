Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Силы обороны уничтожили рашистов, запускавших БПЛА «Молния» (ВИДЕО)

15 дек 2025, 13:24
999

На Запоріжжі дронарі 108-ї Кодацької бригади територіальної оборони зафіксували та знищили російських операторів безпілотників, які здійснювали запуск БПЛА «Молнія». Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Оперативна перемога над заклятим ворогом. Росіяни залишились удобрювати чорнозем Запорізького краю, а ворожа пташка впала та загубилась у безкрайньому степу України, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров