Знищення російських загарбників, скріншот відео

Сили оборони знищили рашистів, які запускали БПЛА «Молнія» (ВІДЕО)

15 гру 2025, 13:24
На Запоріжжі дронарі 108-ї Кодацької бригади територіальної оборони зафіксували та знищили російських операторів безпілотників, які здійснювали запуск БПЛА «Молнія». Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Оперативна перемога над заклятим ворогом. Росіяни залишились удобрювати чорнозем Запорізького краю, а ворожа пташка впала та загубилась у безкрайньому степу України, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


