В Украине пересматривают перечень объектов, которым запрещено отключать электроэнергию

https://racurs.ua/n210911-v-16-oblastyah-uje-peresmotreli-perechen-potrebiteley-kotorym-zaprescheno-otkluchat.html

Ракурс

Робоча група при Міністерстві енергетики на виконання відповідного рішення уряду вже у 16 областях розглянула пропозиції місцевих військових адміністрацій щодо перегляду об'єктів, яким заборонено відключати електроенергію, щоб вивільнені в результаті обсяги спрямувати населенню.

Про це сьогодні, 16 грудня, під час брифінгу повідомив заступник міністра Микола Колісник.

Робота активно триває щодня, — наголосив він.

Колісник зазначив, що робочої групи входять представники Міністерства регіонального розвитку, Держенергонагляду, «Укренерго», Держспецзвязку та «ДТЕК».

За його словами, робоча група критично підходить до розгляду переліків, які надаються місцевими військовими адміністраціями — головним критерієм є законність внесення споживачів до цих переліків.