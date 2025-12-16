Рашисты снова атаковали Одесщину, фото: «Главком»

Російські загарбники сьогодні, 16 грудня, вдень знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сьогодні вдень ворог знову атакував Південь Одещини ударними безпілотниками. На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджено об'єкти цивільного та транспортного призначення, — розповів Кіпер. — Всі уповноважені служби працюють над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти цивільного населення Одещини.

Він зазначив, що наразі на Одещині ще понад 220 тис. родин повернули електропостачання, проте на світло ще очікують 62,3 тис. домівок.