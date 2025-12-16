Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти знову атакували Одещину, фото: «Главком»
Російські безпілотники атакували південь Одещини, є пошкодження — ОВА
Російські загарбники сьогодні, 16 грудня, вдень знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Сьогодні вдень ворог знову атакував Південь Одещини ударними безпілотниками. На щастя, минулося без постраждалих. Пошкоджено об'єкти цивільного та транспортного призначення, — розповів Кіпер. — Всі уповноважені служби працюють над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти цивільного населення Одещини.
Він зазначив, що наразі на Одещині ще понад 220 тис. родин повернули електропостачання, проте на світло ще очікують 62,3 тис. домівок.
Найскладніша ситуація зараз в Одесі. Пошкоджені підстанції та мережі відновлюють фактично з нуля — ділянку за ділянкою, крок за кроком, — додав він. — Вся доступна енергія спрямовується туди, де технічно можна хоча б частково подати живлення. Енергетики працюють цілодобово, пам’ятаючи про кожну сім’ю, кожну оселю, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям.