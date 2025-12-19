Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 220 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n210978-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-220-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 194 тис. 520 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 433 танки;
- 23 тис. 768 бойових броньованих машин;
- 35 тис. 250 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 574 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 263 одиниці засобів ППО;
- 432 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 92 тис. 142 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 73 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 70 тис. 591 одиниця автомобільної техніка та автоцистерн;
- 4 тис. 27 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення.
Вчора ворог завдав 74 авіаудари, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 281 обстріл, зокрема 126 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 836 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:
- Олександроград Донецької області;
- Гаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області;
- Лісне, Оріхів, Балабине, Малокатеринівка Запорізької області.
Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.