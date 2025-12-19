Новости
Рашисты за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек, инфографика: Генштаба ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 220 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

19 дек 2025, 09:37
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 194 тис. 520 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 220 осіб. Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 433 танки;
  • 23 тис. 768 бойових броньованих машин;
  • 35 тис. 250 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 574 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 263 одиниці засобів ППО;
  • 432 літаки;
  • 347 гелікоптерів;
  • 92 тис. 142 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 73 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 70 тис. 591 одиниця автомобільної техніка та автоцистерн;
  • 4 тис. 27 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення.

Вчора ворог завдав 74 авіаудари, скинув 154 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 тис. 281 обстріл, зокрема 126 — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 836 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Олександроград Донецької області;
  • Гаврилівка, Христофорівка Дніпропетровської області;
  • Лісне, Оріхів, Балабине, Малокатеринівка Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.

Источник: Ракурс


