Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

FPV-дрон ликвидировал рашиста в «антитепловизионном пончо» на Волчанском направлении (ВИДЕО)

18 дек 2025, 21:27
На Вовчанському напрямку українські прикордонники з бригади «Форпост» виявили та ліквідували групи російських піхотинців, які намагалися непомітно просунутися лісосмугами до позицій Сил оборони України.

Відповідне відео сьогодні, 18 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що ворог намагається адаптуватися до втрат:

  • почав використовувати антитепловізійні пончо, розраховуючи зменшити помітність особового складу;
  • зафіксовано спроби переміщення загарбників у бік українських позицій швидкими перебіжками без обтяжливого озброєння і спорядження.

Втім подібні дії не залишаються непоміченими. Завдяки цілодобовій роботі безпілотних систем та злагодженій взаємодії підрозділів, бригада «Форпост» продовжує системно знижувати бойові можливості противника та утримувати контроль над ситуацією на напрямку, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


