Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Ракурс

На Вовчанському напрямку українські прикордонники з бригади «Форпост» виявили та ліквідували групи російських піхотинців, які намагалися непомітно просунутися лісосмугами до позицій Сил оборони України.

Відповідне відео сьогодні, 18 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що ворог намагається адаптуватися до втрат:

почав використовувати антитепловізійні пончо, розраховуючи зменшити помітність особового складу;

зафіксовано спроби переміщення загарбників у бік українських позицій швидкими перебіжками без обтяжливого озброєння і спорядження.