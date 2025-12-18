Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрон ліквідував рашиста в «антитепловізійному пончо» на Вовчанському напрямку (ВІДЕО)

18 гру 2025, 21:27
999

На Вовчанському напрямку українські прикордонники з бригади «Форпост» виявили та ліквідували групи російських піхотинців, які намагалися непомітно просунутися лісосмугами до позицій Сил оборони України.

Відповідне відео сьогодні, 18 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що ворог намагається адаптуватися до втрат:

  • почав використовувати антитепловізійні пончо, розраховуючи зменшити помітність особового складу;
  • зафіксовано спроби переміщення загарбників у бік українських позицій швидкими перебіжками без обтяжливого озброєння і спорядження.

Втім подібні дії не залишаються непоміченими. Завдяки цілодобовій роботі безпілотних систем та злагодженій взаємодії підрозділів, бригада «Форпост» продовжує системно знижувати бойові можливості противника та утримувати контроль над ситуацією на напрямку, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів