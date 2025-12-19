Последствия российских ударов по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Російські загарбники сьогодні, 19 грудня, вдень завдали два удари по місту Запоріжжя.

Пошкоджені приватні будинки та гаражі. Сталося кілька займань. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог вкотре зруйнував домівки мирних мешканців: вибиті вікна та двері, понівечені фасади та покрівлі, — зазначив він.

Наразі відомо про сімох постраждалих.

Чотирьом постраждалим допомога надана на місці. Вони продовжуватимуть лікування вдома, — розповів Федоров.

Прес-служба ДСНС Запоріжжя повідомляє, що внаслідок російського удару сталося часткове руйнування та займання двоповерхового приватного житлового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.