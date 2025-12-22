Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дроны уничтожили 18 оккупантов на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

22 дек 2025, 16:05
999

На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України знищили щонайменше 18 окупантів, уразили позиції та укриття ворога.

Відповідне відео сьогодні, 22 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.

Кожен точний удар послаблює ворога й наближає нашу Перемогу, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров