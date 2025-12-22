Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрони знищили 18 окупантів на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211019-drony-znyschyly-18-okupantiv-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України знищили щонайменше 18 окупантів, уразили позиції та укриття ворога.
Відповідне відео сьогодні, 22 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.
Кожен точний удар послаблює ворога й наближає нашу Перемогу, — наголошують у ДПСУ.