Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрони знищили 18 окупантів на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

22 гру 2025, 16:05
999

На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби України знищили щонайменше 18 окупантів, уразили позиції та укриття ворога.

Відповідне відео сьогодні, 22 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.

Кожен точний удар послаблює ворога й наближає нашу Перемогу, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


