РФ може вдатися до масованих ударів по Україні у Різдвяні дні.

Про це під час урочистого заходу з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, і це в їх характері, саме на наше Різдво, зробити якийсь масований удар, — наголосив Зеленський.

Сьогодні була Ставка про це, і номер один було питання ППО — захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23−24−25 грудня. На це треба звернути увагу, — додав він.

За його словами, перед військовими поставлені відповідні завдання.

Водночас Зеленський закликав громадян бути пильними:

Людям (слід — ред.) звертати велику увагу цими днями, тому що ці «товариші» можуть застосувати відповідні удари, нічого святого там немає.

